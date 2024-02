L'iniziativa organizzata da CasaPound, Lealtà e Azione e dalla Rete dei Patrioti

Alcune decine di persone hanno partecipato a Milano al presidio in onore delle vittime delle Foibe, in piazza della Repubblica, in passato piazza Fiume, davanti al monumento che ricorda le vittime degli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia. L’iniziativa è stata organizzata da CasaPound, Lealtà e Azione e dalla Rete dei Patrioti. “Siamo qui per ricordare le drammatiche vicende che si svolsero a metà degli anni ’40 sul confine orientale. Siamo qui per ricordare quei 20 mila martiri dei partigiani titini. Siamo qui per ricordare i 350mila esuli costretti a scappare dalle loro terre”, ha detto al megafono uno dei partecipanti, poco prima di invitare i presenti a un minuto di silenzio al grido di ‘Camerati, attenti’. Subito dopo il ‘rompete le righe’ sempre ordinato al megafono, e poco prima di sciogliere il presidio, alcuni partecipanti hanno acceso dei fumogeni rossi.

