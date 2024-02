Decine di mezzi sono partite dal presidio di via Nomentana intorno alle 23 di venerdì

Le immagini del corteo dei trattori degli agricoltori in protesta sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La sfilata è partita dal presidio di via Nomentana intorno alle 23 di venerdì, in programma un giro sul raccordo e il ritorno al presidio. Decine i mezzi presenti al corteo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata