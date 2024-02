Il corpo sarebbe in avanzato stato di decomposizione

Il cadavere di un uomo è stato trovato poco fa a Siracusa in un dirupo nella zona del Monumento ai caduti d’Africa vicino a Piazza Cappuccini. Potrebbe trattarsi del 52enne scomparso il 31 gennaio da una comunità, come emerge dagli indumenti che indossa, ma si è in attesa dell’arrivo sul posto del medico legale per la prima comparazione fisica. Il corpo sarebbe in avanzato stato di decomposizione ed è stato trovato dagli uomini impiegati nel Piano ricerche provinciale della Prefettura di Siracusa a circa 500 metri dal luogo della scomparsa. Indagano i carabinieri sulla dinamica della morte.

