Si tratta di due persone di nazionalità pakistana: l'omicidio sarebbe avvenuto nell'ambito di una rapina

Due persone di nazionalità pakistana sono state arrestate sabato sera a Milano per l’omicidio di un autotrasportatore di nazionalità indiana avvenuto nella tarda serata di venerdì nella zona industriale di Seano, frazione del comune di Carmignano (Prato). La vittima viveva a Mantova ed era a Seano per acquistare merce nei pronto moda cinesi. Secondo i carabinieri, i due arrestati avrebbero agito per rapinare il 59enne che aveva con sé il denaro per acquistare la merce.

Le immagini delle telecamere

Le indagini dei carabinieri si sono avvalse dei filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Una di esse avrebbe ripreso i momenti dell’aggressione: il video mostrerebbe due uomini che si avvicinano all’autotrasportatore e lo colpiscono con delle coltellate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata