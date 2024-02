Foto dal sito delle Fattorie Osella

Le condoglianze del presidente piemontese Cirio: "Contatto autentico con la sua terra e le sue radici"

Cordoglio per la morte di Dario Osella, delle Fattorie Osella. Il presidente della Regione Alberto Cirio fa le sue condoglianze: “Il Piemonte si stringe alla famiglia e agli affetti di uno straordinario imprenditore, esempio di quella qualità e lungimiranza che nascono dal lavoro e dal contatto autentico con la propria terra e le proprie radici. Forse proprio per questo le Fattorie Osella sono entrate a far parte del nostro immaginario, un luogo d’eccellenza e tradizione di cui Dario Osella, in tanti anni, ha reso parte anche tutti noi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata