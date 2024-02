L'uomo di 67 anni è deceduto sul colpo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità

Un operaio di 67 anni è morto stamattina dopo essere stato travolto da un camion in manovra in una azienda di logistica di Parma. Sul posto 118, polizia e medicina del lavoro. L’uomo è morto sul colpo, inutili i tentativi di rianimarlo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

