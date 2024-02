"Ila libera", "Tutte libere" e "Free all antifa" realizzate con la vernice rossa, accompagnate dal simbolo della 'A' cerchiate

Scritte anarchiche a favore di Ilaria Salis, la 39enne in carcere a Budapest, sono apparse nella notte su vetrine di negozi, di una banca e sui muri di alcuni edifici in Corso San Gottardo, nella zona dei Navigli, a Milano. “Ila libera“, “Tutte libere” e “Free all antifa” sono alcune delle scritte realizzate con la vernice rossa, accompagnate dal simbolo della ‘A’ cerchiate. A denunciarlo l’europarlamentare Carlo Fidanza con il consigliere comunale Francesco Rocca. “È evidente che questi individui si sentano liberi di tenere in ostaggio ed imbrattare con slogan anarcoidi la città, specialmente nella zona dei Navigli. L’augurio è che nella zona ci siano telecamere che permettano di individuare i responsabili di questi atti vandalici”, affermano in una nota i due esponenti di FdI.

