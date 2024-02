Il 16% degli insegnanti invece è stato minacciato

Al 16% dei docenti è successo di ricevere in alcune occasioni minacce da parte dei genitori degli alunni. Mentre gli episodi di vera e propria violenza da parte di genitori hanno riguardato almeno 1 docente su 10 (qualche volta 12,8%; spesso 1%, sempre 0,3%). In generale una situazione simile emerge dalle risposte dei docenti della secondaria di secondo grado dove, in particolare, al 15,2% dei docenti è capitato, almeno una volta, di ricevere minacce da parte dei genitori degli alunni e al 13% di subire atti di violenza. E’ quanto emerge dal secondo Rapporto nazionale Eurispes su scuola e Università.

Nelle scuole superiori solo il 25,7% dei docenti non ha mai registrato episodi di ostilità da parte dei ragazzi (al 66,5% è capitato qualche volta e al 7,7% con frequenza) ed è presente, sebbene in maniera sporadica, anche una tendenza all’aggressività (49%). Oltre la metà degli insegnanti delle primarie e medie (54,5%) ha sperimentato, almeno in alcune occasioni, ingerenze dei genitori nelle scelte relative ai metodi e ai contenuti dell’insegnamento. Quasi la metà (49,1%) si è sentito contestare almeno qualche volta voti/giudizi dai famigliari degli alunni. Per quanto riguarda le misure disciplinari, il 49,8% degli insegnanti non ha mai ricevuto contestazioni.

