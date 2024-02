Alberto Biancheri intercettato da LaPresse: "Non c'è un comitato nazionale, varie regioni stanno contattando la Rai"

Non è ancora certa, né definita, la presenza degli agricoltori al Festival di Sanremo, in protesta con i trattori. “Con gli agricoltori ho avuto contatti, ci sono diverse regioni che stanno contattando la Rai. Vedremo nei prossimi giorni. Non c’è un comitato nazionale, sono divisi in varie regioni, io li ho messi in contatto con il comitato del Piemonte, però vediamo” ha detto il sindaco Alberto Biancheri intercettato da LaPresse in sala stampa dell’Ariston, in merito alla possibile presenza al Festival degli agricoltori in protesta. “Coldiretti? Non mi risulta, mi risulta il fatto che sia una manifestazione pacifica, rispettosa, su dei temi di cui non se ne parla spesso ma sono molto importanti”, aggiunge il primo cittadino di Sanremo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata