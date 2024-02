Sul palco questa sera anche Malagò. Ultima a esibirsi Clara, presentata dai Negramaro

Amadeus in conferenza stampa dopo la prima serata del Festival di Sanremo, arrivato alla sua 74esima edizione. Il direttore artistico potrà dirsi soddisfatto visto che è stato registrato un ascolto medio di 10.561.000 di spettatori per uno share di 65.1%. Si tratta del miglior risultato nella prima serata delle ultime cinque edizioni da lui condotte.

Accanto al direttore artistico a inizio conferenza stampa c’è Giorgia. “Sento una certa responsabilità. Il palco lo conosco, non importa quante volte ci torni, l’età che hai o l’esperienza. E’ sempre un palco che ha una magia. Sento il senso di responsabilità, perchè la mia stroria è iniziata su questo palco. Abuserò della parola ‘emozione'” ha detto Giorgia, nel corso della conferenza stampa. “Tornare qui è un rendere conto di quanto fatto – ha proseguito Giorgia -. Vorrei far fare bella figura ad Ama che mi ha chiamato qua”.

Il primo a esibirsi sarà Fred De Palma, presentato da Ghali. Dopo di lui sarà il turno di RengaNek che saranno presentati da La Sad, Alfa che sarà presentato da Mr Rain, Dargen D’Amico che verrà presentato da Diodato, Il Volo che sarà presentato da Rose Villain, Gazzelle che sarà presentato da Bnkr44, Emma che sarà presentata da Santi Francesi, Mahmood che sarà presentato da Alessandra Amoroso, Big Mama che sarà presentata da Il Tre, i The Kolors che saranno presentati da Angelina Mango, Geolier che sarà presentato da Fiorella Mannoia, Loredana Bertè che sarà presentata da Sangiovanni, Annalisa che sarà presentata da Maninni, Irama che sarà presentato da Ricchi e Poveri e infine Clara che sarà presentata dai Negramaro. L’abbinamento tra i cantanti che si esibiranno e quelli che li presenteranno è stato scelto per la prima volta dalla sala stampa, con un sistema di bussolotti contenuti in due grandi bocce fatte girare tra i giornalisti da Amadeus e Giorgia.



Amadeus: “Non cambio idea, dopo di me altro grande allenatore”

“Se dopo di me non si rischia di fare come il Napoli con Garcia dopo Spalletti? L’ho detto prima di questa bellissima giornata, e poteva andare bene o meno, che Sanremo per me è una grandissima gioia, un onore averlo condotto per il quinto anno di seguito. Ma sento il bisogno di fermarmi per poter pensare anche ad altro e trovare idee nuove. Rai sarà in grado di trovare un grandissimo allenatore dopo di me. Sanremo al di la di Amadeus si ama”, ha detto Amadeus in conferenza stampa.

Amadeus: “Ho invitato Morandi per la serata di giovedì”

Il direttore artistico poi ha fatto un grande annuncio: “Ho detto a Gianni, se non hai impegni giovedì, fallo un salto”. Per il cantante 79enne sarebbe l’ennesimo ritorno sul palco dell’Ariston, dopo aver svolto il ruolo di co-conduttore lo scorso anno.

Stasera Malagò sul palco

Giovanni Malagò stasera sarà ospite nella seconda serata del 74esimo festival di Sanremo. Il presidente del Coni e della Fondazione di Milano-Cortina 2026 promuoverà i prossimi giochi olimpici e paralimpici invernali che saranno ospitati dall’Italia e le relative iniziative collegate.

Il sindaco di Sanremo parla degli ascolti

“Credo che il dato di ieri sera sia un dato strameritato. Un grazie ad Amadeus. Avete fatto un lavoro straordinario”. Così il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, intervenendo in conferenza stampa all’Ariston. Ieri sera il Festival condotto Amadeus e Marco Mengoni ha registrato 10,6 milioni di spettatori per uno share del 65,1%.

Picco telespettatori con Daniela Cutolo, mamma di Giogiò

Il picco di telespettatori, pari a 16 milioni e 786mila, è stato raggiunto nel momento in cui sul palco dell’Ariston è salita Daniela Cutolo, la mamma di Giovanbattista “Giogiò” Cutolo: il musicista di 24 anni ucciso a colpi di pistola lo scorso agosto a Napoli mentre cercava di sedare una rissa. La donna ha letto una commovente lettera indirizzata al figlio e sul maxischermo è stata trasmessa un’esibizione del ragazzo, che sognava di diventare orchestrale del Festival.

Il sindaco in sala stampa: “Agricoltori? In contatto con la Rai”

“Con gli agricoltori ho avuto contatti, ci sono diverse regioni che stanno contattando la Rai. Vedremo nei prossimi giorni. Non c’è un comitato nazionale, sono divisi in varie regioni, io li ho messi in contatto con il comitato del Piemonte, però vediamo”. Così il sindaco Alberto Biancheri intercettato da LaPresse in sala stampa dell’Ariston, in merito alla possibile presenza al Festival degli agricoltori in protesta. “Coldiretti? Non mi risulta, mi risulta il fatto che sia una manifestazione pacifica, rispettosa, su dei temi di cui non se ne parla spesso ma sono molto importanti”, aggiunge il primo cittadino di Sanremo.

