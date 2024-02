Intervento della polizia di Stato: l'uomo risponderà per procurato allarme

E’ stato identificato l’uomo che stamani, con una telefonata, aveva indicato la presenza di una bomba all’interno del teatro Ariston, dov’è in corso la 74esima edizione del Festival di Sanremo. La Polizia di Stato, con un’indagine condotta dal commissariato sanremese in sinergia con la locale Squadra Mobile, e grazie alla stretta collaborazione con l’ufficio investigativo lombardo, individuato un 52enne, con interessi nell’ambiente musicale, che adesso dovrà rispondere di procurato allarme. L’uomo, rintracciato a casa sua, ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità e spiegato che il gesto era riconducibile a “motivi di acredine con l’organizzazione della manifestazione canora”, si legge in una nota della Polizia.

