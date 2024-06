La marcia è guidata dal motto “D’amore e di lotta”

Il Torino Pride ha preso il via. La marcia è partita alle 16:30 da via Principe Eugenio ed è guidata dal motto “D’amore e di lotta”. Presente in prima fila anche Vladimir Luxuria. Molti i cartelloni che ironizzano su Giorgia Meloni. “Siamo persone che amano e siamo persone che lottano. Vogliamo riappropriarci di entrambe queste definizioni, e vogliamo narrarle secondo le nostre prospettive e le nostre storie uniche e differenti”, ha fatto sapere sui social il coordinamento di Torino Pride.

