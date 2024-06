Nella Capitale la parata per l'orgoglio Lgbtq+

A Roma va in scena il 30esimo Pride per celebrare l’orgoglio Lgbtq+. Decine di migliaia di manifestanti sono partiti da Piazza della Repubblica passando per Termini, Santa Maria Maggiore, Via Merulana e Colosseo in direzione Terme di Caracalla. Al corteo partecipano anche il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, la segretaria del Pd Elly Schlein e la madrina dell’edizione Annalisa. La leader dem balla su uno dei carri assieme al deputato del Pd Alessandro Zan.

