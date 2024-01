Gli inquirenti non escludono l'ipotesi di femminicidio: la 42enne sarebbe deceduta due giorni fa

Si chiama Maria Antonietta Panico la donna trovata in casa senza vita, da almeno due giorni, a Trento. Il cadavere, riverso in una pozza di sangue, è stato scoperto questa mattina, attorno alle ore 11, nel suo appartamento di via Vicenza. A fare il macabro ritrovamento è stato l’ex marito della vittima allarmato perché non rispondeva alle telefonate. Sul posto i carabinieri che stanno ascoltando l’uomo. Ignote, per ora, le cause della morte anche se gli inquirenti non escludono l’ipotesi di femminicidio.

Il corpo era riverso sul letto dove sono state ritrovate importanti macchie di sangue. La scientifica sta passando al setaccio l’appartamento alla ricerca di elementi biologici utili alle indagini.

Chi era Maria Antonietta Panico

La vittima aveva 42 anni e tra quattro giorni ne avrebbe compiuto 43. Nel 2018 si era candidata alle provinciali nella lista che ha portato all’elezione del governatore Maurizio Fugatti. Nel 2020 aveva poi tentato di entrare in consiglio comunale con la lista civica che sosteneva Andrea Merler, candidato sindaco di centrodestra.

Per il Trentino Alto Adige si tratterebbe, se confermata l’ipotesi, del secondo femminicidio in pochi giorni. La settimana scorsa, infatti, Ester Palmieri, 37 anni di Montalbiano di Valfloriana, è stata uccisa con una coltellata alla gola dall’ex compagno, Igor Moser di 45 anni, che poi si è suicidato.

