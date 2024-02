L'incidente si è verificato tra le uscite di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, e Carpi, nel Modenese. Traffico bloccato

Un tamponamento a catena che ha coinvolto più vetture sta causando lunghe code di traffico sulla A22. L’incidente, avvenuto al km 291.4 in direzione Modena, si è verificato tra le uscite di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, e Carpi, nel Modenese. Il traffico sulla A22 è tuttora bloccato anche tra Reggio Emilia e Bivio A1/A22 Brennero-Modena.

Pompieri estraggono persone intrappolate

A seguito dell’incidente tra due tir e numerose auto, che ha causato un maxitamponamento all’altezza del km 293, direzione sud, tra Reggiolo e Carpi, in A22, i vigili del fuoco di Carpi e di Modena, presenti con l’autogru, hanno estratto alcune persone intrappolate all’interno delle lamiere. Oltre a loro, hanno raggiunto l’autostrada altre squadre di pompieri da Reggio Emilia, Mantova, Guastalla e Suzzara, per intervenire anche su un secondo incidente, al km 288, in direzione sud, poco dopo, che ha coinvolto altri mezzi pesanti. Sul posto, è intervenuto anche il personale del 118 e la Polizia stradale. Al momento, i caselli sono chiusi e il traffico risulta bloccato.

