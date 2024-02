Roberto Salis, padre della 39enne detenuta in Ungheria, aveva annunciato che avrebbe querelato il ministro Salvini

IN AGGIORNAMENTO – Il caso di Ilaria Salis tiene ancora banco, tra reazioni politiche e cronaca. Si è svolto oggi a Milano l’incontro tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e Roberto Salis, padre di Ilaria. Il faccia a faccia è terminato da qualche minuto. Lo comunicano fonti della presidenza del Senato. “Un incontro molto cortese. Ricordatevi che io, prima di fare il politico, sono avvocato penalista, di carcere. Quindi per me non è difficile immedesimarmi nel desiderio del padre, prima di tutto che sia rispettata la dignità della figlia imputata. Partendo da questo la vicinanza è stata immediata e spontanea” ha detto La Russa. “Se difendo una militante antifascista? Sì, perché non c’entra il merito della vicenda, stiamo parlando di una italiana che, al di là del giudizio che uno può dare delle sue idee e del modo con cui le traduce, se è vero o non è vero che lei abbia partecipato a quella spedizione, è comunque una cittadina italiana per la quale è giusto siano tutelati i diritti della persona” ha aggiunto il presidente del Senato. “Al di là del merito del processo, su cui non posso dire naturalmente nulla, mi esprimo fortemente sul diritto alla dignità della ragazza nell’esposizione delle famose catene che ci sono in tanti paesi e in parte anche in Italia. L’importante è che non vi sia un’esibizione dei modi con cui la sicurezza viene assicurata”, ha spiegato.

La Russa: “Antifascista? La difendo, non entro nel merito della vicenda”

Cancellato murales Salis a Roma

È stato cancellato il murales eseguito dalla street artist Laika a Roma, accanto all’ambasciata ungherese all’incrocio tra Via dei Villini e Via Malpighi, in solidarietà con Ilaria Salis, realizzato due giorni fa. Il murales è stato cancellato dopo che la Rete dei Patrioti, associazione di estrema destra italiana, aveva coperto il disegno con la scritta ‘Ho sfigurato un uomo a vita’, in riferimento alle foto di un uomo con il volto coperto di ematomi, foto che si sono rivelate false. I contorni del murales sono, tuttavia, ancora presenti. Poco oltre sono però rimaste scritte sul muro alcune frasi inneggianti all’antifascismo e alla libertà di Ilaria.

Lunedì dibattito a Strasburgo

Lunedì il caso Salis approderà al Parlamento europeo a Strasburgo, con un dibattito sulla “Situazione dei detenuti nelle carceri ungheresi, compreso il caso di Ilaria Salis”. Da quanto si apprende, il dibattito è stato chiesto dal gruppo S&D e non c’è stata nessuna opposizione nella Conferenza dei presidenti. “E’ un dibattito seza risoluzione che riguarda molte questioni e situazioni in Ungheria che tendono a sovrapporsi e in paruitcolare il caso della cittadina italiana Ilaria Salis che è stata imprigionata in Ungheria dal febbraio dello scorso anno e sta affrontando condizioni carcerarie deplorevoli”, spiega un portavoce dell’Eurocamera.

Garante detenuti a Ungheria: “Siamo preoccupati”

“Confidiamo nella sensibilità delle autorità ungheresi riguardo alla gravità della situazione, che ha suscitato grande preoccupazione anche nell’opinione pubblica sia nazionale che internazionale”. È uno dei passaggi della lettera visionata da LaPresse che il Garante dei detenuti nazionale Felice Maurizio D’Ettore ha inviato al Commissario per i diritti fondamentali ungherese Akos Kozma il 31 gennaio scorso in merito al caso di Ilaria Salis. “Nello specifico, si fa riferimento all’imposizione alla signora Salis di catene alla caviglia, – si legge in un passaggio della lettera- manette alle mani e al corpo, e al suo accompagnamento nell’aula davanti al tribunale e al pubblico con un guinzaglio a catena guidato da un agente di polizia donna”. Condizioni in cui Ilaria “è stata portata davanti all’organo giudiziario ungherese e delle limitazioni disumane e degradanti imposte alla sua persona”, spiega ancora il Garante. Il Garante ha avviato anche delle interlocuzioni con il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d’Europa, la Commissaria per i diritti umani sempre del Consiglio d’Europa e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.

