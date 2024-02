La discussione è stata chiesta dal gruppo S&D e non c'è stata nessuna opposizione nella Conferenza dei presidenti

Lunedì il caso Salis approderà al Parlamento europeo a Strasburgo, con un dibattito sulla “Situazione dei detenuti nelle carceri ungheresi, compreso il caso di Ilaria Salis“. Da quanto si apprende, il dibattito è stato chiesto dal gruppo S&D e non c’è stata nessuna opposizione nella Conferenza dei presidenti. “È un dibattito seza risoluzione che riguarda molte questioni e situazioni in Ungheria che tendono a sovrapporsi e in paruitcolare il caso della cittadina italiana Ilaria Salis che è stata imprigionata in Ungheria dal febbraio dello scorso anno e sta affrontando condizioni carcerarie deplorevoli“, spiega un portavoce dell’Eurocamera.

