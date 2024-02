Realizzato dallo streetartist Laika, poi è stato coperto da scritte della Rete dei Patrioti

È stato cancellato il murales in onore di Ilaria Salis realizzato mercoledì dallo streetartist Laika a Roma, accanto all’ambasciata ungherese all’incrocio tra Via dei Villini e Via Malpighi. L’azione di pulizia si è resa necessaria dopo che la Rete dei Patrioti, associazione di estrema destra italiana, aveva coperto il disegno con il testo: “Ho sfigurato un uomo a vita“. Poco oltre sono però rimaste scritte sul muro alcune frasi inneggianti all’antifascismo e alla libertà della 39enne milanese in carcere a Budapest.

