Il futuro del centro sociale è al centro delle polemiche nel capoluogo piemontese

I sindacati di polizia Siulp, Sap, Fsp hanno convocato per questa mattina una conferenza stampa relativa alla decisione del Comune di Torino di avviare un percorso di coprogettazione sullo stabile attualmente occupato dal Centro Sociale Askatasuna. “Il sindaco dia l’immobile alla polizia, noi sappiamo come utilizzarlo, quell’edificio può essere messo a disposizione della collettività anche in altri modi”, hanno affermato i rappresentati sindacali, che ieri non hanno preso parte all’incontro con il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo. I sindacati puntano il dito contro la decisione della Giunta di centrosinistra di avviare un patto di collaborazione con il centro sociale, che occupa l’immobile di corso Regina 47, così da trasformare quell’edificio in ‘bene comune’. Sono pronti inoltre a costituirsi “parte civile” qualora la giunta comunale dovesse portare avanti il progetto

