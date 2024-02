I reati contestati ai militanti del cento sociale sono a vario titolo resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lancio di oggetti

Dodici misure cautelari a militanti di Askatasuna a Torino da parte della Digos di Torino. Le notifiche sono in corso in questo momento. Le misure, secondo quando apprende LaPresse, sono relative agli scontri di piazza del primo maggio 2022, quando, secondo la questura, ci furono 13 poliziotti feriti. La Digos ha proceduto alle indagini: gli indagati, secondo fonti investigative, sono molti di più. I reati contestati sono a vario titolo resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lancio di oggetti. Ai 12 militanti sono state notificate misure di diverso tipo, dall’obbligo di firma al divieto di dimora in città.

Quello del 1 maggio 2022 a Torino fu il primo corteo post Covid e il primo dallo scoppio della guerra in Ucraina. Proprio questo secondo aspetto portò il corteo a dividersi. Gli scontri avvennero quando allo spezzone sociale venne impedito di avvicinarsi al palco istituzionale, come accaduto anche altri anni. Le misure cautelari in corso di notifica da parte della Digos arrivano a pochi giorni dall’annuncio, da parte del Comune di Torino, dell’avvio di un percorso di coprogettazione per un percorso di beni comuni legato allo storico palazzo occupato di Askatasuna in corso Regina Margherita a Torino. Annuncio che ha provocato anche polemiche e reazioni politiche.

Il centro sociale: “Giustizia a orologeria?”

“Giustizia a orologeria?“. Così Askatasuna sui social, a proposito della notifica delle misure cautelari in corso da parte della Digos di Torino, guidata dal comandante Carlo Ambra, relative agli scontri del 1 maggio 2022. Il riferimento è al fatto che solo pochi giorni fa è stato annunciato dal Comune di Torino l’avvio di un percorso di coprogettazione relativo allo stabile occupato di corso Regina Margherita, sede del centro sociale Askatasuna, all’interno del percorso sui beni comuni della città. L’annuncio è stato criticato da alcuni esponenti politici di centrodestra, l’assessore regionale Fabrizio Ricca ha chiesto un incontro con il ministro Piantedosi.

Sindacati polizia: “Basiti da scelta coprogettazione”

Sap, Sappe e Fsp hanno convocato per questa mattina una conferenza stampa relativa alla decisione del Comune di Torino di avviare un percorso di coprogettazione sullo stabile di Askatasuna. I sindacati di polizia hanno evidenziato di essere “letteralmente basiti dalla scelta della giunta del Sindaco Lo Russo, che ha optato per legalizzare il centro sociale Askatasuna. Il Sindaco Lo Russo sembra proprio abbia preferito l’intolleranza e l’illegalità, alle Forze dell’Ordine” si legge nella nota che lancia la conferenza stampa di oggi.”Uno stupore che nasce da anni di violenze subite dai poliziotti di Torino, i cui autori, notoriamente, anche alla magistratura che sta’ approfondendo le proprie indagini, gravitano nel centro sociale Askatasuna – dicono i sindacati -. In barba a queste quanto mai note considerazioni, la giunta comunale del sindaco Lo Russo, ha deciso di legalizzare un centro sociale, pregno di simboli inneggianti all’illegalità”.

