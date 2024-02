Il futuro del centro sociale è al centro delle polemiche nel capoluogo piemontese

“Da quando sono in Vanchiglia, sono la prima vicina del centro sociale Askatasuna e posso essere testimone di tutto l’impegno e il lavoro di questi 25 anni, nostro e dei ragazzi del centro sociale. Abbiamo organizzato feste di vicini, giornate di socialità collettiva con anziani, giovani e famiglie, cene, laboratori…tutto ad Askatasuna perchè noi non abbiamo degli spazi pubblici per fare queste attività”. Così a LaPresse Lucia Preve, abitante del quartiere Vanchiglia di Torino, che ospita le attività del centro sociale Askatasuna. “Credo sia doveroso fare emrgere tutto il bene costruito insieme, l’impegno per la collettività, evidenziare queste cose, che sono molte”, aggiunge Preve. Il futuro del centro sociale è al centro delle polemiche nel capoluogo piemontese: i sindacati di polizia Siulp, Sap e Fsp, che ieri non hanno preso parte all’incontro con il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, puntano infatti il dito contro la decisione della Giunta di centrosinistra di avviare un patto di collaborazione con gli occupanti dell’immobile sede del centro sociale, così da trasformare quell’edificio in ‘bene comune’.

