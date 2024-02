Il 40enne di Vieste, figura di primo piano della mafia garganica, era evaso dal carcere di massima sicurezza di Nuoro il 24 febbraio 2023

Fine della latitanza per Marco Raduano, 40 anni di Vieste (Foggia), ritenuto figura di primo piano della mala garganica e per Gianluigi Troiano. Lo confermano a LaPresse fonti investigative. Raduano era stato inserito nella lista dei latitanti italiani più pericolosi ricercati da Europol con Enfast. Era riuscito ad evadere dal carcere di massima sicurezza di Badu e Carros di Nuoro, in Sardegna, il 24 febbraio 2023, calandosi con un lenzuolo. Troiano, 30 anni, di Vieste, è considerato il braccio destro di Raduano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata