Lidl, colosso tedesco dei supermercati discount, ha chiesto al Tribunale di Lecce di ordinare al Comune del capoluogo salentino il pagamento di un risarcimento del “danno da lucro cessante e danno emergente” in seguito all’annullamento da parte dell’ente cittadino dei provvedimenti autorizzativi per un suo punto vendita. Dopo l’annullamento, venne disposta la chiusura del negozio “a seguito del mutamento di destinazione urbanistica, da commerciale a uso pubblico”.

Il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione del danno “sulla base dei documenti depositati in atti, estratti dalla contabilità analitica e certificati dal revisore della società, come conseguenza diretta e immediata dell’annullamento” disposto dal Comune. L’amministrazione, stando a quanto stabilito con delibera della Giunta, su proposta del settore Affari generali e contenzioso, ha nominato “un proprio consulente di parte, considerata l’onerosità della procedura, affinché possa espletare una perizia”.

