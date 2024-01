Le vittime hanno circa 20 anni. Un terzo ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale

Due giovani, un ragazzo e una ragazza, di circa 20 anni sono morti martedì notte in un incidente stradale a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Un terzo giovane è rimasto ferito e trasportato in codice rosso in ospedale. L’utilitaria sulla quale viaggiavano è andata a sbattere violentemente contro un pilastro in cemento armato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palmi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata