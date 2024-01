Affisso uno striscione con scritto 'Lega, Fugatti... Non date un pretesto ai 'matti'. Giù le mani dagli orsi'

Un attivista di Centopercento animalisti, mascherato da orso, ha preso di mira la sede della Lega di Trento in segno di protesta contro il nuovo ddl provinciale che, se approvato dall’aula, permetterà alla Provincia di abbattere un massimo di 8 orsi l’anno per un triennio. L’attivista ha sversato davanti all’ingresso della sede del Carroccio un sacco di concime sintetico e affisso uno striscione con scritto ‘Lega, Fugatti… Non date un pretesto ai ‘matti’. Giù le mani dagli orsi’.

