Il presidente della provincia di Trento: "Serve intervenire con tempismo ed efficacia"

“In un anno terribile segnato dall’uccisione del giovane Andrea Papi, ai suoi familiari va la nostra vicinanza, l’impegno dell’autonomia trentina per avere strumenti di gestione tempestivi, efficaci e risolutivi ha registrato la novità di un approccio non ideologico da parte del governo nazionale”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, intervenendo in aula per illustrare al consiglio provinciale le linee programmatiche della legislatura.

“L’auspicio è quello di avere il prima possibile operative le norme che consentiranno alla Provincia autonoma di intervenire con tempismo ed efficacia nei confronti di orsi e lupi, assicurando incolumità alle persone e agli allevamenti. Lavoriamo per portare in quest’aula il prima possibile la nuova legge che consentirà l’abbattimento fino a 8 esemplari l’anno, sulla base degli accordi già presi con il governo nazionale”, ha aggiunto Fugatti.

“Uno strumento di gestione importante per assicurare in primis, come detto, la pubblica sicurezza, ma anche la tutela dell’economia di montagna”, ha aggiunto Fugatti.

