Il provvedimento è stato notificato alla promotrice della manifestazione

Il corteo pro-Palestina organizzato a Roma per sabato 27 gennaio, la stessa giornata del Giorno della Memoria in commemorazione delle vittime dell’Olocausto, sarà rinviato a una data successiva. Lo ha notificato venerdì la questura di Roma alla promotrice della manifestazione, indetta dal ‘Movimento Studenti Palestinesi in Italia‘, in virtù delle direttive emanate nelle ultime ore dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. “Si prescrive che l’iniziativa debba svolgersi nelle stesse forme e modalità in altra data utile, indicata già a partire dal 28 gennaio”, si legge in una nota della questura di Roma. “La promotrice, atteso il provvedimento notificato, si è riservata di comunicare se lo svolgimento della manifestazione avverrà già il 28 gennaio o in altra data successiva“, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata