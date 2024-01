La mobilitazione si svolgerà con modalità diverse di città in città: ecco quando il servizio sarà garantito a Roma, Milano, Napoli e nelle altre località

Possibili disagi per i mezzi pubblici in tutta Italia nella giornata di mercoledì 24 gennaio a causa di uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale proclamato dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Al Cobas. La mobilitazione, spiega il sindacato, durerà per tutta la giornata, ma si svolgerà con modalità e fasce di garanzia diverse di città in città.

Le fasce di garanzia a Roma

A Roma, comunica l’azienda dei trasporti pubblici locali Atac, le fasce in cui sarà garantito il passaggio regolare dei mezzi pubblici saranno da inizio servizio alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59.

Le fasce di garanzia a Milano

A Milano, invece, secondo quanto dichiara Atm (Azienda Trasporti Milanesi), lo sciopero potrebbe avere conseguenze su metropolitane e mezzi di superficie dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Fasce di garanzia dunque da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15 alle 18.

Le fasce di garanzia a Napoli

Per quanto riguarda Napoli, Anm (Azienda Napoletana Mobilità) specifica che il servizio sulle linee di superficie è garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Con riferimento alle funiculari, a Mergellina, Centrale e Montesanto l’ultima corsa garantita del mattino è alle 9:20 e il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. L’ultima corsa serale è alle 19:50. Per la metro 1, infine, la prima corsa del mattino è quella da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10 e, in caso di adesione, l’ultima è quella da Piscinola ore 09:12 e da Garibaldi ore 09:07. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:33 e da Garibaldi alle ore 19:28.

Torino, Firenze e Genova

A Torino Gtt dichiara che il servizio urbano e la metropolitana saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. A Bologna i servizi di bus Tper potrebbero essere affetti dallo sciopero dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio. Infine a Genova il trasporto urbano di Amt sarà garantito dalle 6 alle 9 e dalle 17:30 alle 20:30.

Le motivazioni dello sciopero

Queste le richieste degli scioperanti, secondo quanto dichiarato da Usb Lavoro Privato:

“• Sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro;

• Necessità di modificare l’ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti;

• Libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

• Una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le associazioni datoriali di categoria”.

