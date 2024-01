La vittima è una ragazza di 21 anni

Un 25enne è stato arrestato per violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate ai danni di una ragazza di 21 anni. Secondo quanto è emerso dalle indagini della Polizia, coordinate dalla procura di Perugia, il giovane avrebbe approfittato dello stato confusionale della ragazza dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e avrebbe abusato sessualmente della ragazza insieme ad altri soggetti, al momento non identificati.I fatti risalgono alla notte del 19 luglio 2023: in quell’occasione la giovane aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine riferendo di aver subìto violenza ad opera di più persone nella piscina comunale di Ponte San Giovanni, luogo chiuso al pubblico durante la notte. La ragazza era stata immediatamente trasportata in ospedale dove era stato attivato il ‘codice rosa’.Al giovane si è arrivati anche grazie alla comparazione dei profili genetici sui reperti sequestrati e sui campioni acquisiti, oltre che alle dichiarazioni della vittima e ad altre fonti di prova raccolte nell’immediatezza del fatto e successivamente. Nei confronti del 25enne il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

