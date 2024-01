Deceduto in ospedale a Partinico per le lesioni riportate

Rissa questa notte in discoteca a Balestrate, in provincia di Palermo. Un 20enne è deceduto in ospedale a Partinico, in seguito a gravi lesioni. Sul caso indaga la Compagnia Carabinieri di Partinico

