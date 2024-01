La piccola di cinque anni, ricoverata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita

I carabinieri presidiano il palazzo a Caivano dove vive la bambina caduta dal secondo piano. “La piccola non sarebbe in pericolo di vita”, ha detto Vincenzo Tipo, direttore del Pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Dai primi riscontri sembra che la caduta sia stata attutita dai fili per stendere il bucato che avrebbero così evitato danni peggiori.

