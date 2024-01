La vittima aveva 80 anni. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco, il mezzo era già completamente inabissato

Tragedia al Lido a Venezia dove un’auto è finita nel canale ed è deceduto l’autista. È successo oggi poco dopo le 11:30: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo fino a finire in acqua. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco, l’auto era già completamente inabissata. I vigili del fuoco hanno fatto intervenire i sommozzatori della polizia di Stato (i sommozzatori dei VVF al Garda in addestramento per immersione profonda) e allertato il nucleo di Bologna. I sommozzatori hanno prima recuperato l’autista 80enne della Lancia Fulvia Coupé, dichiarato morto dal medico del 118. Successivamente è stata agganciata l’auto che è stata issata con l’autogru. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna arrivati in elicottero.

