Parte delle scene di violenza sarebbero inoltre state riprese tramite smartphone e condivise in una chat di gruppo

Stupro di gruppo e revenge porn, sono le accuse nei confronti di due studenti universitari, pallanuotisti semi-professionisti genovesi di 22 e 24 anni, indagati dalla procura di Genova in seguito alla denuncia di una ragazza di 20 anni.

La giovane ha depositato una querela per abusi sessuali in seguito ad una festa in un appartamento del capoluogo ligure, risalente alla primavera del 2022. L’inchiesta per accertare quanto accaduto e quanto denunciato dalla ragazza, che avrebbe conosciuto i due durante una serata a casa di amici nel corso della quale sarebbe stata avvicinata e spinta a bere alcolici in grosse quantità.

Dopo la festa uno dei due l’avrebbe invitata nella sua abitazione, luogo dove i due sarebbero poi stati raggiunti all’improvviso dal secondo indagato e dove si sarebbero consumate le violenze, rapporti sessuali non consenzienti dai quali la 20enne avrebbe tentato di difendersi rimanendo ferita. Parte delle scene di abuso sarebbero inoltre state riprese tramite smartphone e condivise in una chat di gruppo, mentre la ragazza sarebbe stata minacciata per assicurarsi il suo silenzio sull’accaduto.

