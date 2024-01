Mobilitazione organizzata dal Comitato #iononhoimbrogliato

Il Comitato #iononhoimbrogliato ha organizzato una manifestazione di sostegno a Roma, alla battaglia contro le irregolarità del Tolc Med Vet 2023 in vista dell’udienza di merito del 10 gennaio che sarà discussa presso il Tar del Lazio. “Il nuovo sistema non ci convince completamente”, ha dichiarato Francesco Leone, avvocato impegnato nel portare avanti il ricorso contro i test d’ingresso a medicina. “Il Partito Democratico di Roma ha l’obiettivo di tenere la sanità pubblica”, ha commentato invece Lorenzo Marinoni, delegato del sindaco Gualtieri per le politiche giovanili. “Alcune volte noi studenti soffriamo un po’ questa idea di fallire”, spiega Anna Clara Romani, studentessa di medicina all’estero che non è riuscita a passare per due volte il test e che adesso studia all’estero per 20mila euro annui.

