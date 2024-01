I carabinieri hanno rimosso il cavo, evitando gravi conseguenze alla sicurezza dei trasporti

Tre persone hanno teso un cavo d’acciaio ad altezza uomo in viale Toscana a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì. Un passante ha notato la scena e ha avvertito i carabinieri che hanno rimosso il cavo, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere gravi. Un 24enne è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti mentre gli altri due giovani non sono stati identificati. Il ragazzo avrebbe parlato di “una bravata” nell’interrogatorio con i militari.

