E' quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, che ha convalidato i domiciliari per Tommaso Verdini. Indagato anche il padre Denis

“I due Verdini con Fabio Pileri fanno riferimento alla ‘lista di persone’ da allocare all’interno del Gruppo Fs. (‘abbiamo avuto una discussione (inc.le) è venuto qui Bruno, (inc.le) non è lui il problema però diciamo…. abbiamo fatto con Massimo con tutti quelli (inc.le) dei nostri amici […] Quando s’è fatto la lista d’accordo con Massimo… quando nel cda è passato con loro e gli ha dato una mano quello della Lega, lui ha fatto un accordo con quelli della Lega di futura collaborazione con Matteo e li eccetera eccetera, e con noi tramite Freni (non indagato, ndr) un rapporto di intermediazione di questo rapporto e in cambio di questa intermediazione […] ci ha chiesto una lista di persone interne a quel gruppo, da aiutare, e noi gli abbiamo messo un po’ di persone che ci hanno dato i nostri (inc.le)”. E’ quanto si legge nell’ordinanza di custodia cautelare della gip in merito all’inchiesta sulle commesse Anas, per la quale sono indagati tra gli altri Tommaso e Denis Verdini, il primo ai domiciliari. Si tratta di una intercettazione contenuta nell’ordinanza, agli atti della procura di Roma.

Dopo la pubblicazione delle intercettazioni e di altri dettagli, anticipati dai quotidiani di oggi, le opposizioni hanno chiesto al governo e al ministro Salvini di fare chiarezza e riferire in merito a quanto pubblicato.

