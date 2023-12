Denunciate 8 persone

A Napoli, in vista del capodanno, intensificati i controlli della Guardia di finanza per il contrasto alla commercializzazione illecita di botti e prodotti pericolosi. Sequestrati complessivamente oltre 220.000 artifici pirotecnici illegali, per un peso di oltre 1.200 Kg nel corso di diversi interventi dal Gruppo Pronto Impiego di Napoli, dai Gruppi di Frattamaggiore, Nola e Torre Annunziata e dalla Compagnia di Ischia. Sono 8 le persone denunciate a vario titolo, di cui una tratto in arresto, per fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di materiale esplodente, nonché per violazioni delle norme antincendio e di pubblica sicurezza.

