Per il veglione si esibiranno i The Colors con Arisa ed Enzo Avitabile

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha presentato il cartellone di iniziative per il Capodanno nel capoluogo campano. “Quattro giorni di eventi che partiranno il 29 con una giornata dedicata alla solidarietà”, ha detto il primo cittadini. Per il veglione, in piazza del Plebiscito si esibiranno i The Colors con Arisa ed Enzo Avitabile. Al via le trattative con i sindacati per garantire i servizi straordinari del trasporto pubblico.

