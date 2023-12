Al lavoro a Pessinetto e Condove, Camporossetto e Oldani le zone maggiormente interessate dalle fiamme

Incendi in diverse aree del Piemonte in questi giorni: ancora in corso di spegnimento i roghi che hanno interessato diverse aree del Torinese. A Pessinetto e Condove vigili del fuoco al lavoro, Camporossetto e Oldani le zone maggiormente interessate dalle fiamme.Con rinforzi da Alessandria, Biella e Novara le squadre, schierate a protezione di alcune case, hanno continuato a contrastare le fiamme durante tutta la notte. Le famiglie che erano state evacuate l’altroieri erano già rientrate ieri mattina nelle proprie abitazioni. Incendio (domato) anche nel Verbano, a Montecrestese.

