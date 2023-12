La donna è accusata di avere ucciso il 6 maggio 1996 la segretaria nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari

Chiesto il processo per Annalucia Cecere, ex insegnante di 58 anni indagata nell’ambito nella nuova inchiesta sul delitto di Nada Cella, la segretaria uccisa nel maggio del 1996 a Chiavari, all’interno dello studio nel quale lavorava presso il commercialista Marco Soracco. Dopo lunghe indagini che hanno riaperto il cold case a quasi 30 anni di distanza, la Procura di Genova in queste ore ha chiesto il rinvio a giudizio per la donna, ora accusata di omicidio volontario aggravato. Chiesto il processo anche per il titolare dello studio, il commercialista chiavarese Soracco, e per l’anziana madre dell’uomo che dovranno rispondere di favoreggiamento e false dichiarazioni. Da quanto emerso dalle nuove indagini Cella sarebbe stata uccisa per motivi di gelosia, delitto che poi sarebbe stato coperto da madre e figlio, con un tentativo, andato a buon fine almeno fino alla riapertura del caso due anni fa, di sviare le indagini.

