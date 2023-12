La 18enne scomparsa da Novellara il primo maggio 2021 è stata trovata morta l'anno scorso

Ergastolo per i genitori di Saman Abbas e 14 anni allo zio per la morte della 18enne di Novellara. Shabbar Abbas e Nazia Shaheen i nomi dei genitori. La giovane venne trovata morta l’anno scorso, dopo essersi opposta a un matrimonio forzato. Era scomparsa dalla notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021.



Danish Hasnain è il nome dello zio. I cugini sono stati assolti, ed è stata ordinata la scarcerazione immediata. Allo zio non sono state riconosciute le aggravanti e gli sono state concesse le attenuanti generiche.

Non è stato disposto alcun risarcimento per Ayub Saqib e Alì Haider, fidanzato e fratello di Saman Abbas. È quanto si legge nel dispositivo della sentenza emessa oggi dalla Corte d’Assise di Reggio Emilia. I due si erano costituiti parte civile nel processo per l’omicidio della 18enne. Risarcimenti invece sono stati disposti a carico dei genitori e dello zio della 18enne, condannati rispettivamente all’ergastolo e a 14 anni.

In dettaglio, 25mila a ciascuno a favore di Associazione Non Da Sola, Unione Donne in Italia, Associazione Trame di Terra e Associazione Differenza Donna Aps; 10mila a favore di Confederazione Islamica Italiana, Centro Islamico Culturale d’Italia (Grande Moschea di Roma) e Unione Comunità Islamiche italiane; 30mila euro all’Unione Comuni Bassa Reggiana e 50mila euro al Comune di Novellara.

