I manifestanti si sono riuniti nel giorno dell'udienza per l'estradizione del giornalista australiano

Presidio di protesta in Piazza Mercanti a Milano organizzato da un gruppo di attivisti, nel giorno dell’udienza a Londra per l’estradizione di Juliane Assange. I manifestanti hanno esibito il monumento “Anything to say” realizzato dall’artista Davide Dormino, dopo che il Comune del capoluogo meneghino aveva detto no alla sua esposizione in Parco Sempione. Il monumento rappresenta Julian Assange, Edward Snowden e l’attivista ed ex militare statunitense Chelsea Manning, ciascuno in piedi su una sedia. Poi c’è una quarta sedia vuota, per chi vuole salirci sopra in segno di denuncia.

Nel frattempo, da Londra è arrivata la notizia della decisione dell’Alta Corte, che ha stabilito che Assange potrà fare appello contro l’estradizione negli Stati Uniti. Annuncio accolto con urla di gioia da parte dei manifestanti, che hanno anche intonato cori in supporto al giornalista australiano.

