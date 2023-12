Foto dall'archivio

Paura per il forte rumore, tante le chiamate dei cittadini

E’ stato il passaggio di un velivolo militare a provocare il forte botto avvertito questo pomeriggio nei cieli tra Venezia, Mestre e Marghera. Tantissime le chiamate dei cittadini dei cittadini impauriti dal boato al centralino dei vigili del fuoco, che però non hanno registrato segnalazioni di danni. A confermare l’ipotesi è stata la Polizia locale del capoluogo Veneto, che in una nota informa: “In merito al forte boato percepito questo pomeriggio in più parti della città, organi di controllo aereo confermano che la causa è da ricondursi a un’attività di esercitazione, in particolare al passaggio di un velivolo militare che ha provocato il cosiddetto bang supersonico”. Il fenomeno è generato dalle onde d’urto create dal velivolo che si muove superando la barriera del suono. Un episodio analogo a quello avvertito già questa mattina a Chioggia, in località Sottomarina.

