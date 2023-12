Il 79% sono uomini, il 73,9% minori. Complessivamente sono stati ritrovati 1.180 donne e 2.815 uomini

Ogni anno in Italia scompaiono migliaia di persone. Secondo i dati del ministero dell’Interno, nel primo semestre del 2023 sono scomparse 13.031 persone. Il 79% sono uomini, oltre 10mila. Per l’esattezza 10.238. Di questi, 4.372 sono stati ritrovati, 52 sono stati trovati morti mentre 5.866 sono da ritrovare. Più basso invece il numero delle donne scomparse, 2.793. Ne sono state ritrovate 1.925, 11 sono decedute e 868 da ritrovare. Il fenomeno colpisce in prevalenza i minorenni, con una percentuale sul totale del 73,9% (9.626), che scende al 22,5% (2.934) nella fascia anagrafica 18-65 anni e al 3,6% (471) nei soggetti di età superiore ai 65 anni. L’82% dei minori Scomparsi sono uomini (7.890) e il 18% donne (1.736). Complessivamente sono stati ritrovati 1.180 donne e 2.815 uomini, mentre da ritrovare sono 556 donne e 5.075 uomini.L’analisi dei dati disponibili, nel periodo in esame, evidenzia 6.297 persone ritrovate. Al 30 giugno 2023 le denunce attive di scomparsa risultano essere 6.734. I numeri non sono esigui, da qui la necessità di un coordinamento delle forze dell’ordine per organizzare eventuali ricerche e verifiche per riportare le persone a casa e, in primis, individuarle.In caso di denuncia di scomparsa, prende avvio un articolato meccanismo per ritrovare la persona che prevede un ruolo attivo della Prefettura che cura l’attuazione del Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse con il coinvolgimento, secondo i casi, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre che del mondo del volontariato e di tutto il Sistema locale di Protezione Civile.

In Italia più di 88mila denunce attive

Secondo i dati del Ministero dell’Interno alla data del 30 giugno 2023, le denunce di scomparsa attive sono 88.390. I dati, messi a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, consentono un monitoraggio generale a partire dal 1° gennaio 1974 (anno di avvio degli inserimenti nella banca dati C.E.D. Interforze del Ministero dell’Interno) al 30 giugno 2023, con un totale di 235.999 ritrovamenti (pari al 72,8%) su un complessivo di 324.389 denunce di scomparsa registrate dalle Forze di polizia.

Sicilia ‘maglia nera’

Ben 3.366 denunce sono state presentate in Sicilia, 1.467 in Lombardia, 1.290 in Campania e 1.200 in Puglia. Mentre le regioni dove si contano meno denunce sono: Umbria, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, rispettivamente con 110, 98 e 20 denunce di scomparse.L’analisi dei dati disponibili, nel periodo in esame, evidenzia 6.297 persone ritrovate. Di queste 1.092 sono state ritrovate in Sicilia, 959 in Lombardia e 580 in Campania.

