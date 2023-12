La 36enne Roberta Cortesi era sparita lo scorso 25 novembre

E’ stata rintracciata Roberta Cortesi, la 36enne italiana scomparsa il 25 novembre a Malaga, in Spagna. Lo conferma a LaPresse la Farnesina. La donna originaria di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, da due anni si era trasferita nella città spagnola e non si avevano sue notizie dall’ultima conversazione avuta con la madre via WhatsApp. La 36enne è viva e sta bene.

