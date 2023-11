I genitori dei ragazzi, che si erano lasciati da qualche tempo, hanno sporto denuncia ai carabinieri che hanno provveduto a diffondere le foto e le descrizioni

Sono scomparsi dallo scorso sabato due ragazzi, entrambi di 22 anni: si tratta di Giulia Cecchettin di Vigonovo, in provincia di Venezia, e Filippo Turetta di Torreglia, in provincia di Padova. I genitori dei due ragazzi, che si erano lasciati da qualche tempo, hanno sporto denuncia ai carabinieri che hanno provveduto a diffondere le foto e le descrizioni. I due, entrambi studenti di Ingegneria a Padova, erano usciti insieme sabato e l’ultima volta sono stati visti al centro commerciale Nave de Vero di Marghera a Venezia. Al momento della scomparsa, Giulia Checcettin indossava una gonna marrone e un maglioncino nero. I carabinieri sono anche alla ricerca dell’auto, una Fiat Punto nera.

In campo elicotteri e unità cinofile per ricerche

Il protocollo per la ricerca delle persone scomparse è stato immediatamente attivato quando è arrivata la denuncia dei genitori di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, coppia di ex fidanzati di cui non si hanno notizie dallo scorso sabato sera. I carabinieri del Comando provinciale di Venezia hanno allargato le ricerche alle altre città del Veneto e anche ad altre regioni: in campo elicotteri e unità cinofile. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza del centro commerciale Nave de Vero a Marghera. I militari dell’Arma sono al lavoro anche per rintracciare eventuali segnali del gps dei cellulari dei due ragazzi. I due – secondo quanto accertato – erano insieme in auto, una Fiat Punto di colore nero. L’ultima volta sono stati visti al McDonald’s del centro commerciale.

