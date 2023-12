Gianpiero Strisciuglio, dicono Trenitalia e Rfi, non è "intervenuto sulle procedure che il macchinista avrebbe applicato nella circostanza"

In merito all’articolo pubblicato da un quotidiano sulla presunta dinamica dell’incidente avvenuto 10 dicembre sulla linea Rimini – Bologna, Trenitalia “smentisce che la Sala Operativa Centrale abbia fatto pressione sul macchinista per compiere attività non conformi ai regolamenti o per velocizzare le operazioni, in quanto a bordo del treno viaggiava l’ad di Rfi Gianpiero Strisciuglio“.

Quest’ultimo, si legge in una nota di Trenitalia e Rfi, “era sì a bordo del Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia per motivi di lavoro, ma non ha palesato la sua carica, resa nota soltanto dopo l’accaduto”. Trenitalia e Rfi “smentiscono categoricamente che l’ad di Rfi sia intervenuto sulle procedure che il macchinista avrebbe applicato nella circostanza”.

Con riferimento al tamponamento dei due treni, Trenitalia “sottolinea che sono in corso approfondimenti ed è stata nominata una commissione interna per accertare la dinamica dell’accaduto”.

