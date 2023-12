Vigili e carabinieri stanno indagando per scoprire le cause del rogo che ha interessato la palazzina due piani in via Tuveri a Sorso (Sassari)

Un pensionato di 77 anni, Mario Mulas, è morto nell’incendio della sua casa a Sorso, in provincia di Sassari, in Sardegna, incendio scoppiato intorno alle 5 di questa mattina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Vigili e carabinieri stanno indagando per scoprire le cause del rogo che ha interessato la palazzina due piani in via Tuveri, dove viveva il pensionato. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un corto circuito partito da una presa elettrica che si trova in una stanza al piano terra, che avrebbe innescato l’incendio, mentre il 77enne dormiva al piano superiore. Mulas è stato ritrovato semicarbonizzato vicino alle scale, sarebbe stato travolto dalle fiamme mentre tentava di mettersi in salvo.

