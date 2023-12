Nell'incendio di sabato all'ospedale San Giovanni Evangelista hanno perso la vita tre pazienti

Una maxi consulenza verrà disposta nelle prossime ore, dalla procura della Repubblica di Tivoli, per stabilire le cause, che venerdì sera hanno provocato l’incendio in due padiglioni dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove sono morti tre pazienti. Questa mattina, nel corso del vertice che si è svolto in procura, a cui hanno partecipato i vigili del fuoco, gli investigatori della squadra mobile e del commissariato di Tivoli, il pm coordinato dal procuratore capo Francesco Menditto ha affidato gli incarichi per le autopsie sui corpi di Pierina Di Giacomo di 86 anni, Romeo Sanna, di 86 anni, e Virginia Giuseppina Facca, di 84. Intanto sono stati acquisiti i certificati e la documentazione di prevenzione incendi della struttura ospedaliera, per confermare l’ipotesi del malfunzionamento dei sistemi antincendio, sensori di rilevamento dei fumi, porte tagliafuoco e dispositivi di spegnimento. Al termine delle autopsie i corpi, verranno restituiti ai familiari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata