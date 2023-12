I pazienti evacuati in altre strutture, le fiamme sono state spente

Un incendio è divampato ieri sera intorno alle 22.30 nell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, in provincia di Roma. Il rogo ha causato la morte di 4 persone che erano ricoverate nella struttura, e sarebbe partito dal reparto Rifiuti speciali, al piano -3 della struttura sanitaria in provincia di Roma. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Il Comune ha prontamente attivato il Centro Operativo Comunale per supportare le operazioni di evacuazione dei pazienti. Le fiamme sono state spente, mentre le squadre di Protezione civile comunale hanno fornito coperte per i pazienti evacuati e stanno provvedendo a trasportare nella palestra le brandine necessarie. La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo.

Circa 200 pazienti evacuati

Sono circa 200 i pazienti evacuati dall’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli a seguito del rogo che ha colpito la struttura sanitaria. Tra questi ci sono 7 bambini che sono stati portati nella palestra del paese, messa a disposizione del Comune in provincia di Roma. I 69 ricoverati gravi, intossicati, sono stati smistati negli ospedali di Roma e provincia. Sul posto sono intervenute 23 auto mediche e sono state montate due tende del 118 con posti avanzati di soccorso.

Sindaco Tivoli: “Pensiero va a famiglie vittime e sfollati”

“Fin dallo scoppio dell’incendio numerose squadre dei Vigili del Fuoco, moltissime squadre della Protezione civile di Tivoli, tutte le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale di Tivoli), oltre a tutto il personale sanitario interno all’ospedale, si sono adoperati instancabilmente per gestire l’emergenza, in particolare per evacuare i pazienti nel minor tempo possibile e in sicurezza e, nel caso della Protezione civile di Tivoli, per allestire la vicina palestra comunale Maramotti con coperte, letti e cuscini. Qui i pazienti evacuati sono stati trasferiti gradualmente, in attesa di essere poi trasportati dalle ambulanze presso altri centri ospedalieri”. Lo ha detto il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti. “Le fiamme sono state domate nella notte. Con sommo dispiacere dobbiamo però comunicare il bilancio di tre morti. Il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, ai pazienti evacuati e ai loro cari che hanno dovuto vivere l’angoscia di questa notte. Ringrazio sentitamente tutti coloro i quali in queste ore hanno affrontato la situazione di eccezionale emergenza e i tanti professionisti sanitari che, pur a casa o non in servizio, sono accorsi prontamente per fornire il proprio prezioso aiuto e contributo, soprattutto presso la Palestra Maramotti”, ha aggiunto.

Figlia vittima: “Ho capito dalla tv della morte di mamma”

“Ho capito della morte di mia madre dalla televisione. Ho sentito alla tv, ‘morta un’anziana di 84 anni’. E ho capito subito, ‘è mamma’. Posso anche capire che in mezzo al trambusto sia saltato tutto, e non siano riusciti ad avvisarci”. Così la figlia di una delle vittime dell’incendio, rispondendo ai cronisti.

Testimone: “Sentita puzza plastica bruciata e poi tutto buio”

“Mi trovavo nel reparto di Medicina d’urgenza quando ho sentito un forte odore di plastica bruciata. Sono uscito fuori e l’odore era più forte. Poi è andata via la corrente e siamo rimasti completamente al buio. Su 12 ricoverati eravamo in 2 capaci di deambulare e abbiamo cercato di dare una mano agli altri, ma poi ci hanno fatto uscire perchè era pericoloso”. Così Paolo Gabrielli, degente del reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli andato a fuoco la notte scorsa.

Presidente Lazio Rocca in viaggio verso ospedale

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si sta recando all’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli colpito ieri notte da un vasto rogo che ha reso inagibile la struttura.

Schillaci: “Tragedia terribile, cordoglio a familiari vittime”

“Lo spaventoso incendio divampato all’ospedale di Tivoli è una tragedia terribile. Ai familiari dei quattro anziani che hanno perso la vita rivolgo il mio sincero cordoglio e la mia vicinanza. Sono in costante contatto con il presidente Rocca il quale mi ha assicurato che tutti i pazienti sono stati messi in sicurezza e siamo pronti a dare il supporto necessario. Ringrazio tutti gli operatori coinvolti nelle attività di soccorso, i medici e gli infermieri che stanno garantendo assistenza e le strutture sanitarie che si sono attivate per accogliere i pazienti trasferiti da Tivoli. Auspichiamo che le indagini chiariscano al più presto le cause che hanno portato al rogo”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Vicesindaco Roma: “Comune a disposizione per ogni necessità”

“Esprimo profonda vicinanza alla comunità di Tivoli per i danni e le morti provocate dall’incendio di questa notte in Ospedale”. Lo ha detto il vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna. “Ho sentito la direzione ospedaliera di Colleferro, dove è stata trasferita una parte dei pazienti evacuati da Tivoli, per metterci a disposizione come comune per qualsiasi necessità. In momenti come questo occorre che tutti si faccia la propria parte”

